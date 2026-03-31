Глава Пушкинского округа проинформировал о планах ремонта домов и дорог

Максим Красноцветов принял участие в совещании губернатора Московской области, где обсуждались вопросы благоустройства и капитального ремонта жилого фонда. Особое внимание уделили внедрению цифровых технологий в управлении спортивной инфраструктурой муниципалитета.

В городском округе Пушкинский сформирован детальный план уборки после зимы. В перечень объектов вошли 563 придомовые территории, 869 километров муниципальных дорог и 89 километров тротуаров. Сейчас городские службы и управляющие компании заняты очисткой и промывкой покрытий, вывозом мусора с газонов, а также приводят в порядок контейнерные площадки, малые архитектурные формы и детские городки. Для повышения надежности работы техники коммунальные предприятия обновили материально-техническую базу, что упростило проведение ремонтов и обслуживание оборудования.

В сфере капитального ремонта многоквартирных домов в прошлом году удалось обновить 168 объектов. Планы на текущий год предусматривают ремонт 62 домов, и работы уже стартовали на четырех из них. Кроме того, в четырех многоквартирных домах заменят лифтовое оборудование.

Участники встречи также затронули тему развития спортивной инфраструктуры. В округе активно реализуется проект «Умный ФОК», который позволяет оценивать эффективность работы комплексов на основе реальных данных о посещаемости, а не только по формальным отчетам.



«Учреждения культуры и спорта нашего округа подвергаются большим изменениям. Работаем над тем, чтобы перемены коснулись каждого учреждения», — отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

На сегодняшний день муниципалитет занимает лидирующие позиции по количеству часов работы спортивных учреждений, что свидетельствует о востребованности площадок среди жителей и их стремлении к здоровому образу жизни.