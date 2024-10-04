Глава Пушкинского округа проверил готовность коммунальных служб к отопительному сезону

Оперативное совещание с заместителями и руководителями различных служб провел руководитель городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Главным вопросом заседания стало начало отопительного сезона в муниципалитете.

В округе с 1 октября начали отапливать школы, детские сады и больницы, а спустя два дня началась подача тепла в многоквартирные дома.

Максим Красноцветов рассказал, что для оперативного реагирования на ситуации, которые могут произойти на объектах, созданы специальные информационные каналы. Он поручил ответственным службам держать на особом контроле ведомственные котельные.

На совещании также обсудили вопрос освещения в городском округе. По словам руководителя муниципалитета, существуют некоторые проблемы с обслуживанием региональных дорог, но они буду решаться.

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