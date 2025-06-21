Глава Пушкинского Максим Красноцветов встретился с молодежным активом округа

Глава округа Максим Красноцветов обсудил с молодежью планы на будущее. Особый акцент был сделан на подготовку к предстоящему юбилею города.

Ребята представили идеи, как интересно провести лето, а также высказали предложения о поддержке участников специальной военной операции, переосмыслении известных мультфильмов и создании своих, а также о походах и спортивных событиях.

«На летний сезон у нас запланировано очень много активностей: творческие штучки, различные гитарные вечера, музыкальные вечера, вечера живой музыки, катание на велосипедах, на самокатах, спортивный отдых», — добавил заместитель директора МБУ КМДЦ «Точка притяжения» Геворг Оганесян.

Особый акцент при встрече был сделан на подготовку к предстоящему вековому юбилею города Пушкино. Эта дата представляется молодежи как возможность для самореализации. С начала лета они уже успели поучаствовать в нескольких больших мероприятиях. Например, в День России они растянули государственный флаг и раздали ленты триколора. Помимо этого, они принимали участие в подготовке Дня защиты детей, «Пушкинской школьной лиги» и других.

«Те планы, которые декларировала молодежь, интересные и яркие. Если их реализация пройдет также успешно, мы их послушали, это большое движение вперед», — сказал глава округа Максим Красноцветов.

Встреча стала ярким примером конструктивного диалога и продемонстрировала готовность власти к открытому обсуждению вопросов, касающихся будущего округа. В завершении молодые люди попросили главу округа оставить свое напутствие в стенах молодежного центра.