Глава Пушкинского округа Максим Красноцветов провел тренировку по хоккею

В городском округе Пушкинский каждую субботу и воскресенье на льду спортивного комплекса «Лидер» в Ивантеевке собирается команда администрации округа во главе с главой Максимом Красноцветовым, чтобы сыграть в хоккей. Эти встречи не являются официальными соревнованиями — это возможность перезагрузиться, получить заряд энергии и настроиться на новую рабочую неделю.
Глава округа известен своей активной жизненной позицией: он регулярно участвует в различных спортивных мероприятиях — от футбола и хоккея до забегов, велогонок и лыжных соревнований. Максим Красноцветов подчеркивает, что спорт — это катализатор многих процессов, укрепляющий здоровье и характер, а главное — показывает пример молодому поколению.
«Очень приятно утром в выходной день размяться, с коллегами выйти на лед, поиграть час — полтора, физические нагрузки, перезагрузка головного мозга. В целом, позитивный заряд на целую неделю. Этого в полне достаточно», — рассказал Максим Красноцветов.
Такие регулярные спортивные встречи помогают не только поддерживать физическую форму, но и укреплять командный дух внутри администрации округа.
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