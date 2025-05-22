Глава Пушкинского округа Максим Красноцветов провел тренировку по хоккею

В городском округе Пушкинский каждую субботу и воскресенье на льду спортивного комплекса «Лидер» в Ивантеевке собирается команда администрации округа во главе с главой Максимом Красноцветовым, чтобы сыграть в хоккей. Эти встречи не являются официальными соревнованиями — это возможность перезагрузиться, получить заряд энергии и настроиться на новую рабочую неделю.

Глава округа известен своей активной жизненной позицией: он регулярно участвует в различных спортивных мероприятиях — от футбола и хоккея до забегов, велогонок и лыжных соревнований. Максим Красноцветов подчеркивает, что спорт — это катализатор многих процессов, укрепляющий здоровье и характер, а главное — показывает пример молодому поколению.

«Очень приятно утром в выходной день размяться, с коллегами выйти на лед, поиграть час — полтора, физические нагрузки, перезагрузка головного мозга. В целом, позитивный заряд на целую неделю. Этого в полне достаточно», — рассказал Максим Красноцветов.

Такие регулярные спортивные встречи помогают не только поддерживать физическую форму, но и укреплять командный дух внутри администрации округа.