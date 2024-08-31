Глава Пушкинского Красноцветов вручил знаки отличия почетным жителям округа

Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Торжественная церемония, приуроченная к празднованию дней городов, прошла в Пушкинском. Глава округа Максим Красноцветов отметил жителей, который посвятили себя развитию муниципалитета.

Глава округа Максим Красноцветов, депутат Московской областной думы Михаил Ждан и активисты «Единой России» вручили активным жителям знаки отличия и благодарственные письма.

«Наш муниципалитет — один из крупнейших округов Московской области. В нем трудятся, строят семьи, воспитывают детей порядка 300 тысяч жителей. История округа неразрывно связана с людьми — врачи, педагоги, волонтеры, работники сферы ЖКХ, спасатели, сотрудники внутренних дел. Благодарю каждого за ответственность, идейность и работоспособность», — подчеркнул Максим Красноцветов.

На торжественном вечере отдельно отметили ветеранов и почетных жителей. Глава Максим Красноцветов подчеркнул, что перед округом стоят сложные цели и задачи. Они будут достигнуты.

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