Глава Пушкино встретился с работниками испытательного полигона в Ивантеевке

В Ивантеевке глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов провел встречу с работниками Центрального научно-испытательного полигона строительно-дорожных машин. На мероприятии обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий и экологии.

Помимо руководителя муниципалитета, встречу посетили заместители главы администрации, депутат Московской областной думы Михаил Ждан, депутаты местного Совета, а также специалисты управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций округа.

Главные вопросы, которые стояли на повестке, касались жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений, благоустройства дворов и экологии. Участниками мероприятия стали 30 человек. Они отметили, что такой формат выездных встреч позволяет жителям лично обратиться к представителям администрации и задать все интересующие вопросы.

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