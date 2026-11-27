В городском округе Пушкинский состоялась церемония награждения родителей, воспитывающих пятерых и более детей. Награды 27 ноября, в преддверии Дня матери, вручил глава муниципалитета Максим Красноцветов.

Мероприятие прошло в центральной библиотеке города Пушкино. На церемонию все четыре семьи пришли в полном составе. Вместе с родителями в зале присутствовали 22 ребенка.

Государственной наградой — медалью ордена «Родительская слава» — отметили семью Власенковых-Александровых. Орденами Московской области «Родительская доблесть» наградили семьи Поляковых, Соповых и Чурило.

«Спасибо вам за преданность семье, сохранение семейных ценностей и традиций. Желаю, чтобы в каждом доме царили любовь, взаимопонимание и счастье», — отметил Максим Красноцветов.

Многодетная семья предполагает большую ответственность, взаимную поддержку и ежедневную заботу. Воспитание нескольких детей, внимание к каждому ребенку и создание благоприятной семейной атмосферы требуют значительных усилий родителей.