Глава Пушкино проверил капитальный ремонт детского сада «Ромашка»

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов и представители администрации посетили детский сад «Ромашка» образовательного центра № 7. В этом году учреждение капитально отремонтировали.

Рабочие обновили фасад, заменили коммуникации, привели в порядок прилегающую территорию, отремонтировали помещения, закупили новую мебель и инвентарь. Уже месяц воспитанники посещают обновленное учреждение.

«По данному объекту были сложности. Подрядная организация задержала сроки ввода детского сада, что влекло за собой определенные неудобства для родителей и педагогов. Сейчас мы видим, что ремонт проведен в хорошем качестве, все проектные решения успешно реализованы. Благодарю родителей воспитанников за понимание», — прокомментировал глава муниципалитета.

В этом году в округе обновили три школы и два детских сада. Также построили новую школу в микрорайоне Новое Пушкино по инвестиционной программе. Все преобразования нацелены на благополучие детей.