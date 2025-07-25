Глава Пушкино проверил качество содержания центрального парка

Вместе с главой Пушкино Максимом Красноцветовым на обход в Центральный парк культуры и отдыха вышли его заместители, окружные депутаты и депутат Московской областной думы Михаил Ждан. Комиссия осмотрела состояние дорожек, газонов, туалетов и других объектов на территории общественного пространства.

Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино полностью реконструировали в 2022 году. С тех пор общественное пространство продолжает преображаться. Там появились современные детские площадки и благоустроенные дорожки для прогулок. Не забыли и о комфорте маломобильных жителей: для них сделали специальные заниженные барьеры и положили тактильную плитку.

Сейчас в парке строят две современные спортивные зоны общей площадью порядка тысячи квадратных метров: скейт-парк и памп-трек. Их оборудуют элементами разной сложности для жителей любых уровней подготовки. Завершат работы в третьем квартале 2025 года.

После осмотра территории Максим Красноцветов отметил, что парк содержат в порядке, но есть нюансы, требующие доработки.

«Думаю, что в ближайшее время коллеги пересмотрят систему содержания территории парка», — сказал руководитель муниципалитета.