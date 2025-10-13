Глава Пушкино проверил готовность детского сада «Сказка» к отопительному сезону

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов посетил детский сад «Сказка», который находится в Ивантеевке. Он проверил температуру в помещениях, состояние прилегающей территории и наличие необходимого оснащения в учреждении.

Дошкольное отделение является частью гимназии № 6, его посещают 267 детей.

«Мы понимаем, насколько важно обеспечить тепло и уют в детских садах, особенно с наступлением холодов», — отметил Максим Красноцветов.

Он также добавил, что в начале отопительного сезона коммунальные службы округа Пушкинский оперативно устраняли все возникшие недочеты и сложности. В первую очередь теплом в муниципалитете обеспечили социальные объекты, в том числе детские сады и школы. Затем к отоплению подключили и многоквартирные дома.

Сейчас процесс запуска тепла полностью завершили. Оно поступает во все социальные учреждения и жилые дома городского округа Пушкинский.