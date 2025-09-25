Глава Пушкино провел встречу с работниками коммунальной службы

Руководитель муниципалитета Максим Красноцветов побеседовал с сотрудниками Муниципального унитарного предприятия «ЖКХ Лесной». Собравшиеся обсудили планы по обновлению инфраструктуры, вопросы приема показаний от населения и возможность обеспечения предприятия новым оборудованием.

Встреча объединила 57 работников и прошла в формате открытого диалога.

«Сейчас мы уже можем подвести небольшие итоги и обозначить перспективу работы на предстоящий период. Благодарю губернатора региона Андрея Воробьева, председателя правительства Московской области за поддержку и принятые решения. Продолжаем оснащать учреждение необходимым оборудованием», — отметил Максим Красноцветов.

Он также добавил, что предприятию в скором времени планируют передать 19 единиц новой техники. Максим Красноцветов поблагодарил присутствующих за активное участие и призвал не сбавлять темп в работе.