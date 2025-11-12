Глава Пушкино провел встречу с многодетными семьями в деревне Митрополье

В 2022 году в деревне Митрополье многодетным семьям выделили 44 земельных участка под индивидуальной строительство. Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов встретился с жителями и обсудил обустройство дороги к населенному пункту.

Семья Балашовых уже переехала в свой дом, но добраться до него довольно трудно. После дождей дорога превращается в глиняное месиво, колеса машины вязнут и хозяевам приходится от трасы идти пешком.

«Сегодня мы провели выездное мероприятие, чтобы увидеть, в каких условиях люди пытаются строиться, с какими проблемами они сталкиваются. Первое, что нужно сделать — геодезистам спланировать основной створ, который будет служить въездом на территорию, где располагаются участки для многодетных, и подготовить план по развитию и благоустройству территории», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Помимо этого, участники встречи обсудили вопрос установки линий освещения.

Отметим, что в текущем году в округе Пушкинский дорогами обеспечили четыре массива, предназначенных для многодетных семей. В 2026 году планируют создать не меньшее количество подъездных путей.