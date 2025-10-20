Глава Пушкино посетил стационар клинической больницы в Ивантеевке

В третьем корпусе стационара № 2 Пушкинской клинической больницы имени профессора Владимира Розанова сейчас лечат пациентов, у которых нарушено мозговое кровообращение. Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов посетил медучреждение, расположенное на Первомайской улице в Ивантеевке.

Чтобы оперативно помочь пациентам с нарушением мозгового кровообращения, больнице необходимо современное оборудование — ангиограф. Его применяют для детального рентгеновского исследования сосудов и сердца. Для установки этого высокотехнологичного аппарата необходимо специально подготовленное помещение. Администрация муниципалитета помогает медучреждению с ремонтом и подготовкой пространства.

«Мы сейчас активно работаем над созданием всех условий для установки ангиографа. Уже провели значительные общестроительные работы: укрепили перекрытия, смонтировали рентгенозащиту, возвели перегородки. Для ускорения процесса приняли решение увеличить число специалистов», — рассказал Максим Красноцветов.