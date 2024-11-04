Глава Пушкино Максим Красноцветов встретился с волонтерами округа

На встречу с волонтерами культуры приехали глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан. Они вручили ребятам благодарственные письма.

На мероприятии «Молодежь. Культура. Добровольчество» собрались глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, депутат Мособлдумы Михаил Ждан и 75 волонтеров культуры, активистов Доброцентра.

«Я всегда ребятам говорю, что у нас самое приятное направление волонтерства, которое существует. Потому что это событийное волонтерство. У них есть уникальная возможность увидеть изнутри масштабные, крупные мероприятия, пообщаться с артистами, звездами эстрады. Потому что нередко работают и за кулисами, в гримерках», — отметил руководитель Пушкинского Доброцентра в сфере культуры Денис Колесникович.

Открытый разговор «Молодежь. Культура. Добровольчество» получился насыщенным и интересным. Собравшиеся обсудили культуру, волонтерство, поговорили о текущей деятельности активистов и планах на будущее.

«Сегодня мы пообщались с ребятами наверное на многие-многие темы, касаемые и их личностных взаимоотношений, их развития, их участия в общественных мероприятиях, в обществе. Обсуждали много вещей», — сказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Он также добавил, что благодаря труду ребят, культурная жизнь округа и всего региона становится богаче и разнообразнее.

«Вы дарите радость, вдохновение людям. Вы даете возможность прикоснуться к прекрасному. И ваше бескорыстное желание помогать заслуживает отдельного, огромного уважения», — отметил депутат Мособлдумы Михаил Ждан.