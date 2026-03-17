Глава Подольска вручил награды работникам ЖКХ и бытового обслуживания

В Подольске чествовали тех, кто каждый день дарит тепло в дома, свет в окна и порядок во дворах. Торжественная церемония объединила ветеранов отрасли и молодых специалистов, которые делают город комфортнее.

Глава городского округа Григорий Артамонов вручил муниципальные награды лучшим работникам жилищно-коммунального хозяйства. За добросовестный труд и высокие достижения руководители и сотрудники сферы получили почетные грамоты, благодарственные письма, знаки отличия «За заслуги перед городским округом Подольск», а также медаль «За безупречную службу».

«В этот праздничный день я от себя лично хотел бы выразить слова благодарности за то, что вы всегда являетесь надежной опорой, в первую очередь, для жителей и для администрации округа. Всегда все сложности мы достойно с вами решаем на благо жителей нашего городского округа»», — сказал глава Подольска.