Глава Подольска вручил награды лучшим студентам колледжа «Московия»
В преддверии Дня российского студента глава городского округа Григорий Артамонов посетил колледж «Московия» в микрорайоне Львовский. Руководитель муниципалитета ознакомился с лабораториями и пообщался с учащимися.
Студенты и педагоги провели для главы Подольска экскурсию, показали, как выстроен учебный и практический процесс. Григорий Артамонов осмотрел современные учебные пространства с пассажирским терминалом и лабораторией по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, где учащиеся применяют полученные знания на практике.
«Видно, что каждое направление, которое представлено здесь, оно актуально и будет востребовано на ближайшие десятилетия. И от вас зависит, в какой стране мы будем жить», — обратился к студентам Григорий Артамонов.
Особое внимание уделили историко-краеведческому музею колледжа, который помогает сохранению памяти. Студенты участвуют в поисковых экспедициях, помогают поднимать останки героев Великой Отечественной войны, а свои находки выставляют в музее.
В торжественной обстановке отличившимся студентам вручили муниципальные награды. А самых активных ребят посвятили в ряды Российского союза молодежи.
Колледж «Московия» входит в топ-10 профессиональных образовательных организаций региона. Здесь по 11 направлениям обучаются почти 800 студентов.