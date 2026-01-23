Глава Подольска вручил награды лучшим студентам колледжа «Московия»

В преддверии Дня российского студента глава городского округа Григорий Артамонов посетил колледж «Московия» в микрорайоне Львовский. Руководитель муниципалитета ознакомился с лабораториями и пообщался с учащимися.

Студенты и педагоги провели для главы Подольска экскурсию, показали, как выстроен учебный и практический процесс. Григорий Артамонов осмотрел современные учебные пространства с пассажирским терминалом и лабораторией по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, где учащиеся применяют полученные знания на практике.

«Видно, что каждое направление, которое представлено здесь, оно актуально и будет востребовано на ближайшие десятилетия. И от вас зависит, в какой стране мы будем жить», — обратился к студентам Григорий Артамонов.