Глава Подольска вручил медаль к 80-летию Победы ветерану Григорию Фаерштейну

По поручению президента России глава городского округа Подольск Григорий Артамонов наградил участника Великой Отечественной войны Григория Фаерштейна юбилейной медалью в честь 80-летия Победы. В марте ветеран отметит свой 99-й день рождения.

Григорию Фаерштейну было всего 15 лет, когда он встал на защиту Родины. Юноша поступил в специальную артиллерийскую школу при Военной артиллерийской академии имени Феликса Дзержинского. Там он обучался месяц, а в октябре 1941 году отправился на фронт. В январе 1945 года дважды получил контузию.

Поле войны Григорий Фаерштейн окончил Военную артиллерийскую командную академию в Ленинграде. Он посвятил службе в армии 30 лет, в 1977 году в звании полковника уволился в запас и обосновался в Подольске.

«Для меня большая честь лично выразить герою благодарность и глубокое уважение за мужество и подвиг!» — поделился глава Подольска Григорий Артамонов.