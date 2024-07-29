Глава Подольска вместе с юнармейцами посетил погранично-патрульный корабль

Командир погранично-патрульного корабля «Подольск» пригласил главу городского округа Григория Артамонова на экскурсию. Вместе с ним в поездку в Питер отправились лучшие юнармейцы, которые показали себя в учебе, на смотрах и соревнованиях.

Муниципалитет долгие годы связывают хорошие отношения с командиром и экипажем корабля «Подольск». Гостям показали, как устроено судно, в каких условиях несут службу военные.

«Пообщались с экипажем, вручил награды и комплекты тактической формы от городского округа. Договорились, что будем держать связь и оказывать все необходимую помощь», — сказал Григорий Артамонов.

Погранично-патрульный корабль «Подольск» — новое судно, оснащенное всем необходимым для несения службы. Через несколько недель экипаж отправится на границу для выполнения боевых задач.

После того как гости увидели оснащение корабля, глава города встретился с ребятами в неформальной обстановке. Юнармейцы рассказали, что сейчас они готовятся к новому учебному году. Многие уже решили служить на благо страны. Григорий Артамонов добавил, что самых инициативных власти будут поддерживать во всех начинаниях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».