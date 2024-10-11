Глава Подольска рассказал коллегам из Новороссии о развитии потребительского рынка

Встреча главы городского округа Григория Артамонова с коллегами из Новороссии состоялась в Подольске. В рамках обмена опытом участники обсудили состояние потребительского рынка в муниципалитете.

В настоящее время в этой сфере трудится около 30 тысяч человек. Григорий Артамонов рассказал, что благодаря упростившейся процедуре оформления нестационарных торговых объектов и летних веранд число точек общественного питания в округе значительно увеличилось.

Заявки рассматриваются в более сжатые сроки. Все объекты размещены на карте геопортала Подмосковья. Более 300 торговых объектов уже обрели владельцев и начали работу.

Глава Подольска также рассказал о мерах поддержки бизнеса, которые оказывают как власти муниципалитета, так и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На территории городского округа реализуют пять инвестиционных проектов по программе «Земля за 1 рубль и семь» — по «Аренде баз торгов». Пять предприятий получили 50% компенсации за приобретенное оборудование.

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