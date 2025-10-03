Глава Подольска проверил работу обновленной котельной на улице Победы
Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов проверил запуск отопления в многоквартирные дома. Мониторинг он начал с котельной на улице Победы в микрорайоне Шепчинки, которую в 2025 году модернизировали по государственной программе.
В котельной заменили оборудование и увеличили мощность в пять раз. Благодаря этому число потребителей выросло вдвое, и объект теперь обеспечивает теплом 92 многоквартирных дома и 11 социальных учреждений.
Отопительный сезон в Подольске стартовал 29 сентября. «Мы подаем тепло со всех котельных во все социальные объекты, а также в весь жилой фонд. Остаются еще порядка 10 жилых домов, где фонд капремонта завершает отдельные работы по стоякам и в отдельно взятых квартирах», — рассказал Григорий Артамонов.
Особое внимание глава Подольска уделил домам на улицах Большой Серпуховской и Заводской в микрорайоне Климовск. Ранее жители обращались по поводу состояния подвальных помещений и качества подачи ресурса. Григорий Артамонов оценил работу индивидуальных тепловых пунктов и ход текущего капитального ремонта. Все работы находятся на постоянном контроле профильных служб.
В рамках масштабной реконструкции основные котельные округа объединили. Это сделано для того, чтобы в случае непредвиденных ситуаций они смогли поддерживать работу друг друга.
Всего в Подольске 94 котельных, которые поставляют ресурс в социальные учреждения и дома. Более 30 бригад управляющих организаций работают в круглосуточном режиме — они выполняют развоздушивание в квартирах.