Глава Подольска проверил организацию отдыха в детском лагере «Родина»
Много лет лагерь «Родина» объединяет детей со всего Подмосковья. Глава Подольска Григорий Артамонов посетил зону отдыха, чтобы проверить, какие условия там создали для ребят.
Ученица школы № 18 имени Подольских курсантов Алиса Рамзова поделилась с Григорием Артамоновым впечатлениями о лагере.
«Мне понравилось, домой хочется не сильно. В „Родине“ мне нравится отдыхать — мастер-классы хорошие и дискотеки. Приеду еще не раз», — сказала школьница.
Руководитель муниципалитета также побеседовал с детьми, чьи отцы отправились в зону специальной военной операции.
Еще один воспитанник лагеря, ученик школы № 1 Ярослав Маркин, рассказал о том, как провел смену.
«Я плаванием занимался, 3д-моделингом и еще иногда выступал», — поделился Ярослав.
Разнообразные активности в лагере доступны детям на протяжении всех четырех смен.
«Дети будут заниматься на всех мастер-классах, посещать спортивные тренировки и веревочный парк, плавать в бассейне, играть в лазертаг. У нас десять оздоровительных отрядов, на территории отдыхают 320 человек. Смена посвящена „Движению первых“, и в этом формате мы прожили каждый день», — сказала директор Детско-юношеского оздоровительного центра «Родина» Наталья Улюбышева.
Она также добавила, что в этом году в лагере появилась изостудия.
«У нас дети рисуют на мольбертах, рисуют природу, у нас очень красивая территория. И это отражается в их картинах», — отметила директор центра.
В лагере заканчивается вторая смена, и в честь этого события волонтеры Подмосковья раздали ребятам мороженое.
Отметим, что всего за лето в детском оздоровительном центре отдохнут около 1500 человек.