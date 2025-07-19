Глава Подольска проверил организацию отдыха в детском лагере «Родина»

Много лет лагерь «Родина» объединяет детей со всего Подмосковья. Глава Подольска Григорий Артамонов посетил зону отдыха, чтобы проверить, какие условия там создали для ребят.

Ученица школы № 18 имени Подольских курсантов Алиса Рамзова поделилась с Григорием Артамоновым впечатлениями о лагере.

«Мне понравилось, домой хочется не сильно. В „Родине“ мне нравится отдыхать — мастер-классы хорошие и дискотеки. Приеду еще не раз», — сказала школьница.

Руководитель муниципалитета также побеседовал с детьми, чьи отцы отправились в зону специальной военной операции.

Еще один воспитанник лагеря, ученик школы № 1 Ярослав Маркин, рассказал о том, как провел смену.

«Я плаванием занимался, 3д-моделингом и еще иногда выступал», — поделился Ярослав.