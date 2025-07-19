Глава Подольска проверил организацию отдыха в детском лагере «Родина»

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Много лет лагерь «Родина» объединяет детей со всего Подмосковья. Глава Подольска Григорий Артамонов посетил зону отдыха, чтобы проверить, какие условия там создали для ребят.

Ученица школы № 18 имени Подольских курсантов Алиса Рамзова поделилась с Григорием Артамоновым впечатлениями о лагере.

«Мне понравилось, домой хочется не сильно. В „Родине“ мне нравится отдыхать — мастер-классы хорошие и дискотеки. Приеду еще не раз», — сказала школьница.

Руководитель муниципалитета также побеседовал с детьми, чьи отцы отправились в зону специальной военной операции.

Еще один воспитанник лагеря, ученик школы № 1 Ярослав Маркин, рассказал о том, как провел смену.

«Я плаванием занимался, 3д-моделингом и еще иногда выступал», — поделился Ярослав.

Разнообразные активности в лагере доступны детям на протяжении всех четырех смен.

«Дети будут заниматься на всех мастер-классах, посещать спортивные тренировки и веревочный парк, плавать в бассейне, играть в лазертаг. У нас десять оздоровительных отрядов, на территории отдыхают 320 человек. Смена посвящена „Движению первых“, и в этом формате мы прожили каждый день», — сказала директор Детско-юношеского оздоровительного центра «Родина» Наталья Улюбышева.

Она также добавила, что в этом году в лагере появилась изостудия.

«У нас дети рисуют на мольбертах, рисуют природу, у нас очень красивая территория. И это отражается в их картинах», — отметила директор центра.

В лагере заканчивается вторая смена, и в честь этого события волонтеры Подмосковья раздали ребятам мороженое.

Отметим, что всего за лето в детском оздоровительном центре отдохнут около 1500 человек.

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