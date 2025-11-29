Глава Подольска проверил капремонт многоквартирных домов в Климовске

В Подольске следят за своевременностью проведения капитального ремонта домов. Глава городского округа Григорий Артамонов проверил несколько адресов в микрорайоне Климовск, где работы подходят к концу.

Крыши, подвалы и инженерные системы обновляют в зданиях в рамках капитального ремонта. В доме № 10/29 на Рощинской улице часть работ завершат до конца следующей недели.

Специалисты уже утеплили крышу и заменили наружные водостоки. Помимо того, обновили и нижний розлив. А в 2026 году приступят к работам в квартирах.

Еще один адрес, который проинспектировал глава округа, дома № 5 на Октябрьской площади. Здесь обновили кровлю, а также отремонтировали системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

Замену центрального отопления выполнили на 90%. Специалисты обновили розливы и стояки в тех квартирах, куда жители обеспечили доступ.

Кроме того, установили узел управления и регулирования тепловой энергии и ГВС. Григорий Артамонов пообщался с жителями домов и ответил на интересующие вопросы.