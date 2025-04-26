Глава Подольска проверил качество реставрации памятников ко Дню Победы

В городском округе Подольск завершают благоустройство памятников и мемориалов ко Дню Победы, всего до 5 мая приведут в порядок 53 объекта. Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов проверил качество выполненных работ.

По его словам, реконструкцию памятных мест в округе провели благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Делать Подольск достойным памяти героев — наша общая задача и дело сердца», — отметил Григорий Артамонов.

Специалисты полностью обновят покрытие и подсветку у памятника Подольским курсантам. Арт-объект модернизируют, а пушку установят на подиум. Помимо этого, на площади Славы обновят освещение, поставят новые скамейки и урны. В Сквере воинов-интернационалистов строители заканчивают укладку плитки, в ближайшее время там начнутся работы по установке уличных фонарей.