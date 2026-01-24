Глава Подольска проверил ход ремонтных работ в детском саду

В Подольске полным ходом идет капитальный ремонт одного из детских садов, который должен завершиться к осени. Ход работ на социально значимом объекте проверил глава городского округа Григорий Артамонов, удостоверившись, что график не срывается из-за погодных условий.

На строительной площадке трудятся 17 специалистов. «На данный момент проводятся работы по усилению объемов, кладка из газобетона и кирпича», — сообщил начальник участка Павел Перминов. По его словам, в феврале начнется монтаж конструкций второго этажа и кровли, утепление и полная замена всех инженерных систем. Генеральный директор подрядной организации ООО «РОСТ» Надежда Барило продемонстрировала главе уже согласованный проект яркого фасада будущего сада.

«Работы не останавливаются, начиная с осени и сейчас все ведутся», — заверил подрядчик на вопрос главы о влиянии зимней погоды. После завершения строительного этапа летом учреждение будет оснащено новой мебелью, игровым и учебным оборудованием. Открытие обновленного дошкольного отделения запланировано на осень 2024 года, что станет важным шагом в повышении доступности дошкольного образования в округе.