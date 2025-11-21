Глава Подольска проверил благоустройство лесопарка «Березки»

Лесопарк в Высотном микрорайоне открыли после благоустройства в Подольске. Результаты проделанной работы оценил глава городского округа Григорий Артамонов.

Ранее специалисты полностью заменили здесь тропиночную сеть, установили новое освещение и архитектурные формы. Работы провели на площади в девять гектаров.

Также рабочие обустроили комфортные места отдыха, создали игровые локации для детей, установили спортивные тренажеры для молодежи. Кроме того, они подготовили площадку для выгула собак. Комиссия осмотрела всю территорию обновленного парка.

«С коллегами проконтролировали ход благоустройства нашего парка „Березки“. Мы финишируем большую программу по благоустройству наших общественных пространств, лесопарков. В ближайшее время подрядчик выходит с данного объекта. Буквально две недели, и парк будет сдан. Уверен, что эта новая локация, которой будут пользоваться наши жители», — сказал Григорий Артамонов.

Отметим, что благоустройство лесопарка провели в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Уже зимой здесь будут организовывать различные развлекательные мероприятия.