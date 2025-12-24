Глава Подольска провел встречу с жителями микрорайона Климовск

Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов провел очередную выездную встречу с горожанами в универсально-спортивном центре «Юность». Обращения жителей касались содержания общедомовых территорий, земельных отношений, жилищно-коммунального хозяйства и других тем.

Пообщаться с главой округа пришла климовчанка Елена Шемонаева. Она подняла вопрос безопасности и содержания пешеходного перехода на Весенней. «Григорий Игоревич мне ответил, что он знает об этой проблеме, пытается ее решить и, возможно, в следующем году он ее решит», — рассказала заявительница.

На встрече присутствовали жители не только Климовска, но и других микрорайонов Подольска. Многодетная мама Таисия Сычанова, жительница СНТ Коледино, пришла на мероприятие вместе со своей трехмесячной дочкой Варей. Она обратилась к профильным специалистам с просьбой взять на контроль возведение складов вокруг СНТ.