Глава Подольска провел встречу с жителями микрорайона Климовск
Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов провел очередную выездную встречу с горожанами в универсально-спортивном центре «Юность». Обращения жителей касались содержания общедомовых территорий, земельных отношений, жилищно-коммунального хозяйства и других тем.
Пообщаться с главой округа пришла климовчанка Елена Шемонаева. Она подняла вопрос безопасности и содержания пешеходного перехода на Весенней. «Григорий Игоревич мне ответил, что он знает об этой проблеме, пытается ее решить и, возможно, в следующем году он ее решит», — рассказала заявительница.
На встрече присутствовали жители не только Климовска, но и других микрорайонов Подольска. Многодетная мама Таисия Сычанова, жительница СНТ Коледино, пришла на мероприятие вместе со своей трехмесячной дочкой Варей. Она обратилась к профильным специалистам с просьбой взять на контроль возведение складов вокруг СНТ.
«Они предложили, что обратятся в несколько соответствующих компетентных органов власти, которые занимаются этими вопросами, и предоставят нам полную отчетность. На самом деле, это очень здорово, они мне все объяснили, рассказали», — поделилась Таисия Сычанова.
Еще одна заявительница Ольга Челнакова проживает на Заводской, 19. Она приходила с вопросом капитального ремонта дома и отметила, что подобный формат встреч очень удобен. «Надеюсь, что он будет продолжаться, потому что вопросов много у людей остается и доделок много, ремонт тянется уже два года Хотелось бы, чтобы чаще проходили такие встречи», — отметила жительница Климовска.
Все озвученные в ходе выездной администрации вопросы были направлены профильным специалистам для дальнейшей проработки. Подобные встречи проходят в городском округе регулярно.