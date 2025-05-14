Глава Подольска провел встречу с сотрудниками троллейбусного предприятия

Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов провел очередной прием жителей в формате выездной администрации на муниципальном предприятии «Подольский троллейбус». Горожан интересовали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и многие другие.

Во встрече также приняли участие председатель совета депутатов Алексей Никулин, депутат Московской областной думы Павел Максимович и сотрудники администрации округа.

Среди тем обращений были косметический ремонт подъездов в доме на Пионерской улице, ремонт крыши многоквартирного дома в Пахринском проезде, помощь в выборе управляющей организации, улучшению работы маршрута № 29, подключение деревни Сергеевки к центральной канализации, а также восстановление газонов и тротуаров после перекладки труб в ходе модернизации теплосетей.

«Каждое обращение будет отработано. По каждому вопросу будут названы конкретные сроки и решения», — сказал Григорий Артамонов. Он добавил, что личное общение с жителями всегда было и остается важной частью работы администрации округа.