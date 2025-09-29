Глава Подольска провел встречу с работниками завода электромонтажных изделий

На встрече в формате выездной администрации работники предприятия смогли задать вопросы главе городского округа Григорию Артамонову, его заместителям, председателю совета депутатов Игорю Науменко, представителям ресурсоснабжающих предприятий и других структур. Основные темы обращений касались здравоохранения, общественного транспорта, дорожного ремонта, модернизации теплосетей и благоустройства территорий.

Родители, чьи дети обучаются в образовательных учреждениях округа, интересовались бесплатными секциями и кружками. Представитель комитета по образованию рассказала, где можно найти перечень дополнительных занятий по различным направлениям.

Многодетного отца, коренного подольчанина Дениса Лукина интересовали сроки завершения работ на теплотрассе в его микрорайоне и восстановление асфальта после прокладки трубопроводов.

Все вопросы, заданные в ходе встречи, взяты на контроль профильными специалистами и будут проработаны в ближайшее время. Григорий Артамонов поблагодарил работников завода электромонтажных изделий за участие и активную позицию. Подобные мероприятия продолжатся в округе и дальше.