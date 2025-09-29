Глава Подольска провел совещание по вопросам работы транспорта
Основной темой обсуждения стала работа общественного транспорта в муниципалитете. Глава Подольска Григорий Артамонов заслушал доклады профильных сотрудников.
В городском округе продолжается работа над увеличением автопарка МАП № 5 филиала «Мострансавто». Три новых современных автобуса уже работают на проблемных маршрутах, еще три выйдут на линии в ближайшее время.
Также планируется расширить сеть троллейбусных маршрутов, чтобы связать между собой важные районы Подольска. Так, линия «Станция МЦД Подольск (Стройиндустрия) — Тарутинский проезд — Стройиндустрия» улучшит транспортное сообщение для жителей ЖК «Бородино» и ЖК «Весенний».
Параллельно меняется схема маршрута № 4к, который сделают короче и сократят интервалы движения, чтобы перевезти больше пассажиров.
Все вопросы взяты на контроль. Работа по ним уже началась. Общественный транспорт Подольска ожидает положительные изменения.