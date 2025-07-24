Глава Подольска провел совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону
В ходе очередного аппаратного совещания глава округа Григорий Артамонов совместно с заместителями, руководителями комитетов и подразделений подняли сразу несколько важных вопросов. Но начали встречу с благодарности в адрес коммунальщиков, которые на протяжении нескольких дней активно устраняли последствия непогоды.
Григорий Артамонов отметил, что все подтопления на территории муниципалитета получилось достаточно оперативно ликвидировать. «Все службы были задействованы — и дорожники, и Водоканал. Спасибо отдельное коллегам, что предоставляли свою технику для ликвидации подтоплений на транспортной сети», — сказал глава Подольска.
Далее присутствующим доложили о подготовке к предстоящему отопительному осенне-зимнему сезону. Протяженность коммуникаций «Подольской теплосети» составляет 450 километров, уже на половине из них проведены гидравлические работы. При выявлении дефектов специалисты оперативно их устраняют.
«Всего в „Подольской теплосети“ 84 котельных, прошли гидравлические испытания с представителями Минэнергетики 55 из 12, четыре испытания котельных запланированы на этой неделе. К осенне-зимнему периоду на данный момент у нас готовы 47 котельных», — рассказал директор МУП «Подольская теплосеть» Илья Данилов.
Глава округа отметил, что сейчас крайне важна совместная работа организаций, чтобы не выбиваться из графика. Подготовить к отопительному сезону предстоит почти 2000 многоквартирных домов. В списке — целый комплекс мероприятий: регулировка входных дверей, замена, промывка системы отопления, проведение гидравлических испытаний, гидроизоляция, ремонт фундамента, крыш и другое. Часть запланированного уже выполнена.
Параллельно в округе ведутся ремонтные работы на спортивных объектах. Обновляются стадионы, благоустраивают территории вокруг и внутри помещений. Помимо этого, закупают спортивное оборудование и необходимый инвентарь.
«В спортивной школе олимпийского резерва „Лидер“ в июне выполнены работы по замене внутренней инженерной системы в легкоателетическом манеже. В СШОР „Весна“ в июне полностью выполнены работы по замене хоккейной коробки на улице Энтузиастов», — сообщил заместитель главы Подольска Вадим Буров.
Практически повсеместно устанавливают систему видеонаблюдения. Обновляют и образовательные учреждения, их в Подольске 164. В трех школах и двух детских садах завершается капитальный ремонт. Помимо масштабных работ — обновляют оборудование и в домах творчества, и музеях. Всего в Подольске 32 зданий культуры, 61 помещение. Внутри них ремонтируют классы для занятий, приводят в порядок и фасады.