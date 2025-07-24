Глава Подольска провел совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону

В ходе очередного аппаратного совещания глава округа Григорий Артамонов совместно с заместителями, руководителями комитетов и подразделений подняли сразу несколько важных вопросов. Но начали встречу с благодарности в адрес коммунальщиков, которые на протяжении нескольких дней активно устраняли последствия непогоды.

Григорий Артамонов отметил, что все подтопления на территории муниципалитета получилось достаточно оперативно ликвидировать. «Все службы были задействованы — и дорожники, и Водоканал. Спасибо отдельное коллегам, что предоставляли свою технику для ликвидации подтоплений на транспортной сети», — сказал глава Подольска.

Далее присутствующим доложили о подготовке к предстоящему отопительному осенне-зимнему сезону. Протяженность коммуникаций «Подольской теплосети» составляет 450 километров, уже на половине из них проведены гидравлические работы. При выявлении дефектов специалисты оперативно их устраняют.

«Всего в „Подольской теплосети“ 84 котельных, прошли гидравлические испытания с представителями Минэнергетики 55 из 12, четыре испытания котельных запланированы на этой неделе. К осенне-зимнему периоду на данный момент у нас готовы 47 котельных», — рассказал директор МУП «Подольская теплосеть» Илья Данилов.