Глава Подольска провел совещание по подготовке к выборам депутатов

Подготовка и проведение выборов в совет депутатов городского округа стали основным вопросом, который обсудили на аппаратном совещании в администрации Подольска. По семи избирательным округам жители выберут 35 народных избранников.

Председатель территориальной избирательной комиссии Подольска Ирина Гекова рассказала, что голосование будет проходить по многомандатной избирательной системе. В соответствии с уставом городского округа Подольска образованы семь избирательных округов, на территории которых располагаются 139 избирательных участков.

Отдать голос за кандидата можно будет с 12 по 14 сентября на своем избирательном участке либо посредством дистанционного электронного голосования, если зарегистрироваться на него заранее. Единым днем голосования станет 14 сентября. Действительным будет считаться бюллетень, где проставлено от одного до пяти знаков. То есть избиратель может выбрать как одного, двух, так и пять кандидатов.