Глава Подольска провел рабочую встречу в детской поликлинике № 3

В детской поликлинике № 3 прошла рабочая встреча с главой городского округа Подольск Григорием Артамоновым. В ходе нее обсуждались вопросы транспортной доступности, обустройство дополнительной парковки, капитальный ремонт и другие текущие проблемы медучреждения.

Григорий Артамонов отметил значимость системы здравоохранения для жителей округа.

«Я думаю, что о значимости системы здравоохранения в жизни любого человека нет смысла говорить, мы все понимаем, что система здравоохранения напрямую зависит от тех коллективов, которые трудятся на территории отдельно взятых муниципалитетов», — сообщил Артамонов.

О транспортной доступности напомнила заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники № 2 Елена Фролова. Она попросила увеличить количество рейсов маршрутки 36к, которая проходит через деревню Бородино к корпусу поликлиники: по ее словам, сейчас курсируют только две машины, и пациенты испытывают трудности с ездой. Власти пообещали увеличить число рейсов до четырех.

Елена Фролова также отметила оперативное решение ранее поднятого вопроса по уборке придомовой территории: после обращения были проведены работы по очистке и наведению порядка во дворе и подъезде.