Глава Подольска провел рабочую встречу в детской поликлинике № 3
В детской поликлинике № 3 прошла рабочая встреча с главой городского округа Подольск Григорием Артамоновым. В ходе нее обсуждались вопросы транспортной доступности, обустройство дополнительной парковки, капитальный ремонт и другие текущие проблемы медучреждения.
Григорий Артамонов отметил значимость системы здравоохранения для жителей округа.
«Я думаю, что о значимости системы здравоохранения в жизни любого человека нет смысла говорить, мы все понимаем, что система здравоохранения напрямую зависит от тех коллективов, которые трудятся на территории отдельно взятых муниципалитетов», — сообщил Артамонов.
О транспортной доступности напомнила заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники № 2 Елена Фролова. Она попросила увеличить количество рейсов маршрутки 36к, которая проходит через деревню Бородино к корпусу поликлиники: по ее словам, сейчас курсируют только две машины, и пациенты испытывают трудности с ездой. Власти пообещали увеличить число рейсов до четырех.
Елена Фролова также отметила оперативное решение ранее поднятого вопроса по уборке придомовой территории: после обращения были проведены работы по очистке и наведению порядка во дворе и подъезде.
Заведующий детской поликлиникой № 6 Андрей Мордасов охарактеризовал формат выездной администрации как удобный и эффективный: такие встречи позволяют получить конкретные ответы на месте и избежать долгих переписок и «отписок».
Каждое обращение взято под контроль главы округа, соответствующие поручения переданы ответственным лицам. По сообщению администрации, первые положительные изменения станут заметны в ближайшее время.