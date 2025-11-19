Глава Подольска провел очередной прием жителей

Вместе с руководителем муниципалитета Григорием Артамоновым прием вели его заместители Александр Мамлай и Марк Феофанов. Темами обращений стали обустройство парковочных мест, ремонт дорог и многоквартирных домов.

Жительница Подольска Ирина Ефимова поблагодарила Григория Артамонова и его команду за помощь с ремонтом квартиры в доме № 11 на Рабочей улице, которую регулярно заливало из-за дождей. Она также обралась к главе Подольска с другим вопросом. В 2018 года Ирина Ефимова приобрела дом в СНТ «Лесной», куда добирается на машине. Главная проблема жителей — дорога, которую нужно отремонтировать.

«Сейчас будет зима, а наша дорога — однолинейная, две машины у нас не проедут, и поэтому по этой дороге ездить нельзя», — рассказала жительница.

Григорий Артамонов дал развернутый ответ, сообщив, что дорога включена в плане работ на 2026 год.

Вторая заявительница проживает в Шепчинках. У жителей этого микрорайона есть острая необходимость в дополнительных парковочных местах. Поэтому Вера Унковская обратилась к главе Подольска с просьбой демонтировать дорожные знаки, запрещающие парковку вдоль улицы Чайковского. Обращение рассмотрят на заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения до 26 декабря этого года.

Подобные встречи проходят в округе регулярно. Жители могут записаться на личный прием к главе муниципалитета по понедельникам с 14:0 до 17:00 по номеру телефона 8 (4967) 55-57-27.