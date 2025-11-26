Глава Подольска провел очередное оперативное совещание

Руководитель муниципалитета рассказал, что строители начали капитальный ремонт котельной, который завершат к концу следующего года. «Самое важное — в рамках концессионного соглашения мы приступили к перекладке теплосетей. Достаточно большой объем выполняется и в Климовске, и в Центральном районе, в Парковом, Межшоссейном. Жителей попрошу набраться терпения. Все это делается для того, чтобы повысить надежность, чтобы в каждой квартире было тепло», — сказал Григорий Артамонов.

В округе вовсю идет подготовка к Новому году: устанавливают и украшают елки, их в этом году будет 30, ведутся работы по праздничному оформлению улиц, парков и скверов в едином стиле. Одна из главных опасностей, которая может омрачить праздники, — пожары. Григорий Артамонов поручил управляющим компаниям и профильным специалистам проинформировать об этом жителей многоквартирных домов и особенно садовых товариществ, а также призвал подольчан проявлять сознательность и ответственно отнестись к правилам пожарной безопасности.

На оперативном совещании подвели итоги работы по аварийным объектам и объектам незавершенного и самовольного строительства. По результатам прошлого года Подольск по оценке эффективности работы находится в зеленой зоне и занимает 11-е место среди 52 округов Подмосковья.

Участники совещания также обсудили вопросы повышения уровня безопасности на объектах железной дороги. По сравнению с прошлым годом статистика аварийности в Подольске снизилась. В округе проводится большая работа в этом направлении. Григорий Артамонов подчеркнул, что все «опасные» тропы возле железнодорожных станций должны быть ликвидированы.