Сегодня 14:53 Глава Подольска провел очередное оперативное совещание 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Подольск

ЖКХ

Оперативное совещание глава округа Григорий Артамонов начал с вопросов жилищно-коммунального хозяйства. В новогодние праздники все службы будут работать в режиме повышенной готовности для оперативного реагирования в случае аварий и предоставления бесперебойного жизнеобеспечения населения.

Участники совещания обсудили план мероприятий в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». В парке Талалихина уже открыт каток, работает резиденция Деда Мороза. В новогодние праздники проведут более 250 мероприятий, включающих игровые программы для детей, ярмарки, мастер-классы и другие развлечения для активного семейного отдыха. Подольчан ждет и насыщенная спортивная программа: фигурное катание, лыжные гонки, хоккей, соревнования по бадминтону.

Первый заместитель главы муниципалитета Александр Мамлай рассказал об итогах реализации программы по благоустройству. В уходящем году проведена масштабная работа. Преобразились 10 общественных территорий, новый асфальт уложили в 26 дворах, модернизированы 19 детских игровых площадок, завершено строительство девяти линий уличного освещения, обустроено 28 пешеходных коммуникаций.

На встрече также подвели итоги работы комитета по делам молодежи. Более 50 подольских волонтеров за активное участие в жизни округа получили муниципальные и областные награды.