Сегодня 11:40 Глава Подольска провел очередное общегородское совещание

Подольск

Пожары

Ремонтные работы

Общегородское совещание под руководством главы городского округа Григория Артамонова прошло в администрации Подольска. Одним из основных вопросов повестки стали меры безопасности в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода.

В первом квартале 2026 года на территории округа подразделения Подольского пожарно-спасательного гарнизона совершили более 500 выездов, из них свыше 100 случаев — пожары. В округе проводится активная работа по информированию граждан о правилах пожарной безопасности: размещение баннеров противопожарной тематики, профилактические рейды с раздачей листовок. Одна из основных причин пожаров — пал сухой травы.

Реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов также стала одной из центральных тем планерки. Основное внимание направлено на качество проведения работ, соблюдение сроков и обращения жителей. В текущем году заменят более 360 элементов в 88 домах. Это работы по ремонту кровли, подъездов, внутридомовых инженерных систем, а также модернизация или замена лифтов.

Участники совещания рассмотрели ключевые моменты подготовки к 9 Мая. В приоритете — обеспечение правопорядка во время проведения мероприятий. В округе подготовлена насыщенная культурная программа: выступления фронтовых бригад, возложения цветов к мемориалам, патриотические акции и концерты в учреждениях культуры и образования, акция «Диктант Победы» и открытие «Вахты Памяти. Глава муниципалитета подчеркнул необходимость провести праздничные мероприятия достойно, обеспечив комфорт и безопасность для жителей и гостей округа.