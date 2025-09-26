Сегодня 09:07 Глава Подольска провел очередное аппаратное совещание 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

На встрече в администрации городского округа обсудили налоги, осенний призыв, муниципальное имущество, здравоохранение и отопление и другие темы. Доклады профильные сотрудники зачитали главе Подольска Григорию Артамонову.

Руководитель муниципалитета отметила, что вся программа по модернизации тепловых сетей в округе завершена. «Котельные прошли все профилактические мероприятия, реконструкция также завершена, топки везде проведены, сегодня приступаем к пуску на социальных объектах, в первую очередь это детские сады», — сказал Григорий Артамонов. Спустя несколько дней тепло поступит в многоквартирные дома, а для недопущения внештатных ситуаций глава округа вместе с коллегами будет проводить ежедневные заседания штаба.

В холодный период важны не только вопросы отопления, но и вакцинация и диспансеризация подольчан. Заведующая поликлиникой ОСП № 1 Наталья Артемова сообщила, что план по проведению диспансеризации всех видов профилактических осмотров взрослого населения составил 247 тысяч 374 человека

В Подольске, как и во всей стране, с 1 октября стартует осенняя призывная кампания. В ее рамках планируют призвать в Вооруженные силы более 350 человек. На совещании также обсудили тему налогов. Округ развивается, строятся новые предприятия, налоговые отчисления растут по сравнению с позапрошлым годом. «По итогам 2024 года поступления составили 103,9 миллиарда рублей, что на 13,8 миллиарда больше уровня 2023 года, темпы роста — 115, 4%», — рассказал начальник МИФНС № 5 по Московской области Владимир Комзов. Все вопросы находятся на личном контроле у главы Подольска, чтобы не допустить внештатных ситуаций.