Глава Подольска провел очередное аппаратное совещание

Изменения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, исполнение электроснабжающими организациями программ капремонта и инвестиций, готовность объектов электроснабжения к отопительному сезону — эти и другие темы обсудили на аппаратном совещании в администрации округа. Доклады об итогах работы профильные сотрудники представили главе Подольска Григорию Артамонову.

На сегодняшний день в Подольске установлены 2,5 тысячи контейнерных площадок. Из них 452 находятся на территории МКД, порядка 150 — в частном секторе и 160 — в садовых товариществах. Остальные принадлежат коммерческим и бюджетным организациям. В округе с 1 октября сменился региональный оператор.

«Хочу подчеркнуть, что вне зависимости от того, кто является возчиком, это не должно влиять на регулярность вывоза мусора, которая установлена нормами постановления Правительства Российской Федерации», — заявила председатель комитета ЖКХ Ольга Подуздикова.