Глава Подольска провел общегородское совещание

Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов провел общегородское совещание. На нем подвели итоги работы Подольской областной клинической больницы, а также обсудили достигнутые в прошлом году успехи.

В 2025 году учреждение активно развивалось: штат больницы пополнился новыми специалистами — как врачами, так и средним и младшим медперсоналом, введено в работу новое оснащение, включая шесть единиц тяжелого оборудования — маммографы, флюорографы, рентгеновские установки. Все это направлено на повышение качества диагностики и лечения пациентов. Более 140 тысяч жителей прошли диспансеризацию. Больница преображается. Завершены работы по реконструкции реанимационного отделения в хирургическом корпусе на улице Кирова, и сейчас уже приступили к капитальному ремонту здания. Также проводится текущий ремонт в поликлиниках.

В прошлом году двое сотрудников Подольской областной клинической больницы удостоены почетного звания «Заслуженный врач РФ».

Подольск — округ с высокой инвестиционной привлекательностью благодаря развитой транспортной инфраструктуре и мощному промышленно-производственному потенциалу. По итогам прошлого года по основным показателям социально-экономического развития муниципалитет вошел в десятку лидеров среди городов Подмосковья.

В минувшем году в Подольске завершили реализацию по строительству 15 проектов с общим объемом инвестиций свыше 15, 5 миллиарда рублей. Дополнительно создано более 3 тысяч новых рабочих мест.