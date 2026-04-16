Глава Подольска провел общегородское совещание

Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов обсудил с участниками аппаратного совещания в администрации Подольска итоги прохождения осенне-зимнего периода 2025–2026 годов и восстановление благоустройства после ремонтных работ.

Основное внимание уделили ликвидации разрытий и приведению территорий в нормативное состояние.

«На территории городского округа за два года была реализована большая программа по модернизации теплового хозяйства, котельных. Важно уже сейчас понимать, когда мы приступим к новому этапу в рамках концессионного соглашения. Все аварийные ситуации, которые возникли, требуют скорейшего восстановления», — отметил Григорий Артамонов.

На сегодняшний день благоустройство выполнено более чем на 500 участках. Полное восстановление с асфальтированием завершат до конца лета. В ближайшее время специалисты приведут в порядок территории на улицах Клемента Готвальда, Суворова, Свердлова, Плещеевской и в парке «Березки».

Во время отопительного сезона были сложности — в частности, случаи остановки котельных из-за качества газа, отметил глава муниципалитета. На этих объектах уже заменено оборудование, ведется дополнительный контроль и диагностика.