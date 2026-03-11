Глава Подольска провел общегородское совещание

Весна вступает в свои права. В Подольске установилась плюсовая температура, началось активное таяние снега. Городские силы и средства находятся в режиме повышенной готовности. Уже утвердили комплекс противопаводковых мер, включающий очистку ливневок, обследование гидротехнических сооружений, которых в округе 40, а также создание мобильных групп для откачки воды.

«Важно, чтобы все службы, ответственные за подтопления в жилом секторе, на дорогах, были готовы. Самое главное — взаимовыручка в случае тех или иных ЧС на территории округа», — подчеркнул Григорий Артамонов.

Кроме того, запланированы учения для оперативной ликвидации возможных ЧС и мониторинг уровня воды в местных реках. Толщина льда на Пахре сейчас составляет около 10 сантиметров. Глава муниципалитета поручил представителям комитета образования провести профилактическую работу с детьми в школах о строжайшем запрете выхода на водоемы.