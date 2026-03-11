Глава Подольска провел общегородское совещание
Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов провел традиционное общегородское совещание. Основными темами обсуждения стали подготовка к паводкам, строительство и ремонт социальных объектов и спортивные мероприятия.
Весна вступает в свои права. В Подольске установилась плюсовая температура, началось активное таяние снега. Городские силы и средства находятся в режиме повышенной готовности. Уже утвердили комплекс противопаводковых мер, включающий очистку ливневок, обследование гидротехнических сооружений, которых в округе 40, а также создание мобильных групп для откачки воды.
«Важно, чтобы все службы, ответственные за подтопления в жилом секторе, на дорогах, были готовы. Самое главное — взаимовыручка в случае тех или иных ЧС на территории округа», — подчеркнул Григорий Артамонов.
Кроме того, запланированы учения для оперативной ликвидации возможных ЧС и мониторинг уровня воды в местных реках. Толщина льда на Пахре сейчас составляет около 10 сантиметров. Глава муниципалитета поручил представителям комитета образования провести профилактическую работу с детьми в школах о строжайшем запрете выхода на водоемы.
Одна из центральных тем совещания — контроль строительства и капитального ремонта ключевых социальных объектов в Подольске — школ, детских садов и домов культуры. В настоящее время ведется строительство четырех объектов — пристройки к школе № 16, школ на улицах Садовой и Ватутина и детского сада на Литейной. Капитально отремонтируют шесть объектов: школу № 22, детский сад № 12, дошкольное отделение на Подольской, 6а, а также учреждения дополнительного образования — Центр детского творчества на Школьной улице и Климовскую музыкальную школу. На особом контроле — капремонт Дома культуры имени 1 мая. Работы там начали еще в 23 году, но застройщик оказался недобросовестным, и договор с ним пришлось расторгнуть.
В завершение встречи участники совещания подвели итоги работы комитета по физической культуре и спорту, отметив высокие результаты местных спортсменов и развитие различных видов спорта в Подольске. В текущем году в округе планируют провести более полутора тысяч спортивных мероприятий.