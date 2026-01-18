Глава Подольска провел мониторинг социальных объектов
Глава Подольска Григорий Артамонов проверил ход строительства социальных объектов. Он оценил работы по возведению пристройки к школе № 16 на 580 мест и подготовку квартир для переселенцев в Климовске.
На стройке школы уже выполнено остекление и утепление фасада, ведутся внутренние работы. В новом доме в Климовске подрядчики готовят 199 квартир «под ключ» с отделкой по высоким стандартам для жителей аварийного фонда.
В новых квартирах уже есть все необходимое: отопление, вода и электричество. Кроме того, глава Подольска отметил и отделку помещений.
«Качество ремонта здесь несопоставимо с условиями, в которых ранее проживали будущие новоселы», — отметил глава, пообщавшись с представителями подрядной организации.
Оба социально значимых объекта планируется ввести в эксплуатацию до конца марта. Администрация округа держит на строгом контроле как сроки, так и качество выполняемых работ.