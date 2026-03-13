Глава Подольска провел личный прием жителей

Каждый из пришедших смог напрямую задать вопрос руководителю муниципалитета Григорию Артамонову и получить обратную связь и полезные контакты. Темы обращений касались благоустройства, парковочных мест и сложных жизненных ситуаций.

Девушка-инвалид первой группы попросила помощи в решении жилищного вопроса. Квартира, где она зарегистрирована, ранее сгорела, при этом накопились долги по коммунальным платежам. Григорий Артамонов поручил, проработать варианты решения проблемы — проведение ремонта либо возможность предоставления другого муниципального жилья, более удобного для проживания.

Среди прозвучавших тем — необходимость дополнительных парковочных карманов в густонаселенных кварталах. Без автомобиля сегодня сложно, а ставить машину порой негде. Также подняли вопрос установки дополнительных урн. С этими вопросами на прием пришел житель Кузнечиков Михаил Синюкаев. К руководителю муниципалитета он обращается не в первый раз, подчеркивает, что все проблемы решаются.