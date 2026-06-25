Глава Подольска принял участие в заседании совета депутатов

Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов принял участие в 12-м заседании совета депутатов городского округа под председательством Игоря Науменкова. Повестка получилась плотной: приведение в порядок нормативной базы, корректировка работы с имуществом и жилищным фондом.

На заседании принят устав муниципального образования, внесены изменения в правила муниципального жилищного контроля, порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом и порядок принятия решений о приватизации служебных жилых помещений. Также было утверждено положение о совете старост, чтобы выстроить с ними четкое и системное взаимодействие.

Кроме того, депутаты утвердили и план работы совета на второе полугодие 2026 года. Особое внимание на заседании уделили вопросу увековечения памяти композитора Константина Моисеева.