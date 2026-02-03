Сегодня 09:49 Глава Подольска принял участие в субботнике по уборке снега 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Подольск

Снегопад

После очередного мощного снегопада вся Московская область вышла на большую снежную уборку. Акцию, которая объединила тысячи неравнодушных жителей Подмосковья, инициировала партия «Единая Россия».

В Подольске на расчистку городских пространств вышло около 500 человек. Глава округа Григорий Артамонов работал в Екатерининском сквере. К нему присоединились депутаты, молодогвардейцы, члены и сторонники партии, простые горожане — все, кому небезразлична чистота и уют родного города.

Всего же работа кипела на трех локациях одновременно — на Заводской и у новой станции МЦД «Силикатная» — важного транспортного узла, где чистота и безопасность особенно важны для сотен пассажиров. Работа велась в 20-градусный мороз, поэтому для всех добровольцев функционировал пункт обогрева, где угощали бесплатным чаем и сладостями.

Общими усилиями за несколько часов город стал чище. Акция показала, что, когда люди работают в одной команде, любые задачи им по плечу.