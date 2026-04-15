Глава Подольска принял участие в пасхальном крестном ходе

Почти 3 тысячи жителей Подольска поучаствовали в пасхальном крестном ходе. Молитвенное шествие, которое прошло от Троицкого собора до Воскресенского храма, возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

К торжественному шествию присоединился и глава Подольска Григорий Артамонов. Он подчеркнул, что крестный ход стал для всех символом духовного единства, мира и возрождения, объединив людей разных поколений и взглядов, напомнив о вечных ценностях — любви, милосердии, взаимной поддержке и светлой надежде

Крестный ход остается важной традицией для сохранения духовных ценностей в обществе. «Взирая на историю нашего Отечества, мы видим, насколько люди вдохновлялись, прежде всего, молитвой к Богу, на труды, на устроение семейной жизни, ведь в нашем обществе достаточно много проблем, и разрешение этих проблем лежит исключительно в духовно-нравственной плоскости», — отметил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Крестный ход прошел от Троицкого собора по улице Февральской, проспекту Ленина, Революционному проспекту и улице Красной, завершив торжественное шествие у стен Воскресенского храма. Жители и гости округа смогли согреться горячим чаем и кашей.