Глава Подольска принял участие в открытии детской площадки возле школы в Луганске

Григорий Артамонов вместе с председателем Совета депутатов Подольска Игорем Науменковым, игуменом Вознесенской Давидовой Пустыни, благочинным монастырей Подольской епархии Московской митрополии Сергием открыл новое игровое пространство на территории школы № 37 в Луганске. Делегация привезла также проекторы, принтеры, сканеры и ноутбуки для учеников.

Для детей устроили праздник с аниматорами, раздачей воздушных шаров и сладостей. Ребята показали творческие номера и затем опробовали новые карусели и качели.

«Когда в прошлый раз приезжал в луганскую среднюю школу № 37 имени Героя СССР Андрея Линева, договорились с руководством установить детскую площадку. Рад видеть, с какой радостью дети вышли играть — их улыбки стоят всех усилий. Особенно приятно было получить в ответ творческие подарки. Большое спасибо всем причастным за поддержку и участие. Вместе делаем важные дела — для детей, ради будущего», — сказал руководитель муниципалитета.

Григорий Артамонов длительное время помогает луганской школе № 37 имени Андрея Линева. В апреле в преддверии Дня Победы делегация из Подольска привозила технику, наборы для занятий, творчества, спортивный инвентарь. Особенным подарком стал баннер о подвиге Подольских курсантов, задержавших фашистов на подступах к Москве.