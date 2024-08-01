Глава Подольска поздравил вошедших в топ-100 региона учителей округа

Фото: Пресс-служба администрации

Четыре педагога из Подольска вошли в топ-100 учителей Московской области. Они получат премию по 100 тысяч рублей от губернатора региона.

Лучшими стали учителя истории и обществознания школ № 34 и гимназии № 3 Олег Деревянко и Александр Меньшиков. Также в рейтинг вошли учитель информатики школы № 6 Алексей Гусаков и учитель математики лицея № 23 Мария Ткаченко.

Педагогов поздравил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

«Каждый учитель — настоящий фанат своего дела. Все являются обладателями различных наград, призерами профессиональных конкурсов, участниками региональных и всероссийских конференций. Но самое главное — их искренне любят ученики, и это главный показатель профессионализма наших преподавателей», — сказал глава муниципалитета Григорий Артамонов.

Отметим, что также учителя получат по 100 тысяч рублей в качестве премии от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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