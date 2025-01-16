Глава Подольска поздравил сотрудника СК с победой в областном конкурсе

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил руководителя следственного отдела Вячеслава Бурака с победой в областном конкурсе «Лучший сотрудник Главного следственного управления». Следственный отдел Подольска признан лучшим среди подразделений со штатной численностью более 10 сотрудников.

Награждение состоялось в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области в рамках торжественного собрания, посвященного 14-летию ведомства. Диплом победителя Вячеславу Бураку вручил исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления Ярослав Яковлев.

«Поздравляю с победой! Этот успех — заслуженное признание вашего профессионализма и упорства. Спасибо за безупречное служение!» — отметил Григорий Артамонов, обращаясь к сотрудникам отдела.

Напомним, что следственный отдел Подольска неоднократно демонстрировал высокие результаты работы, и эта победа стала еще одним подтверждением их компетентности и преданности делу.