Глава Подольска поздравил сотрудника СК с победой в областном конкурсе

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил руководителя следственного отдела Вячеслава Бурака с победой в областном конкурсе «Лучший сотрудник Главного следственного управления». Следственный отдел Подольска признан лучшим среди подразделений со штатной численностью более 10 сотрудников.
Награждение состоялось в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области в рамках торжественного собрания, посвященного 14-летию ведомства. Диплом победителя Вячеславу Бураку вручил исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления Ярослав Яковлев.
«Поздравляю с победой! Этот успех — заслуженное признание вашего профессионализма и упорства. Спасибо за безупречное служение!» — отметил Григорий Артамонов, обращаясь к сотрудникам отдела.
Напомним, что следственный отдел Подольска неоднократно демонстрировал высокие результаты работы, и эта победа стала еще одним подтверждением их компетентности и преданности делу.
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