Глава Подольска поздравил полицейских с профессиональным праздником

День сотрудника органов внутренних дел отмечается в России ежегодно 10 ноября. Глава округа Григорий Артамонов с депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем и председателем совета депутатов Игорем Науменковым и другими официальными лицами наградили около 70 сотрудников УМВД по городскому округу Подольск.

За значительный вклад в охрану общественного порядка, защиту собственности, обеспечение общественной безопасности на территории округа и в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел Григорий Артамонов вручил медаль «За безупречную службу» второй степени полковнику юстиции, заместителю начальника Следственного управления УМВД России по городскому округу Подольск Ольге Архиреевой и капитану полиции, участковому уполномоченному по делам несовершеннолетних Ирине Афанасьевой. Также медали и грамоты получили другие сотрудники.

«В зале были и те, кто много лет в строю, и совсем молодые сотрудники. В этом — особая сила: преемственность, доверие, уважение. Ветераны передают не только опыт, но и ту невидимую, но прочную нить, которая связывает поколения защитников правопорядка. Благодарю за работу! Пусть каждый ваш день будет наполнен уверенностью в правоте своего дела, а рядом будут надежные товарищи и понимающие близкие. Желаю крепкого здоровья, душевного равновесия и профессиональных успехов» — сказал руководитель муниципалитета.